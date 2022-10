Deulofeu: “Diamo valore al punto e al percorso. Testa alta, sempre”

L’Udinese non va oltre il pareggio con la Cremonese. Attraverso il suo profilo Twitter, Gerard Deulofeu ha così commentato il pari dello Zini: “Abbiamo iniziato forte, molto forte per andare subito in vantaggio. Dopo, pian piano, abbiamo abbassato un po’ il livello ed è stata una partita sufficiente per quello che abbiamo ottenuto. Diamo valore al punto e al percorso, continuiamo a testa alta sempre. Grazie”.

Foto: Instagram Deulofeu