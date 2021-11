Deulofeu: “Con la maglia numero 10 mi sento più leader. Il Milan è sempre nel mio cuore”

Gerard Deulofeu ha parlato della sua esperienza all’Udinese e del suo passato con la maglia del Milan. Ecco le parole rilasciate nell’intervista a Sportweek: “A Udine voglio che i compagni riconoscano in me un leader, innanzitutto per l’impegno che metto nel lavoro. Gotti mi lascia molta libertà in attacco e mi vuole molto vicino alla porta per provare a fare gol. E’ ciò che serve alla squadra, anche se io non sono una punta; sono uno che sta vicino a una punta e che crea calcio. E adesso che giochiamo con un vero centravanti, Beto, per me è molto più facile“.

Sulla maglia numero 10: “Quando è andato via De Paul, ci si aspettava da me un passo in avanti in campo, come leader tecnico e nello spogliatoio. E’ quello che sto provando a fare, consapevole che la maglia che indosso l’hanno portato giocatori molto importanti prima di me“.

Sul Milan: “Coi rossoneri sono stato molto bene. Mi sono sentito forte perché dal primo giorno mi è stata data fiducia. Al Milan si respira l’aria del grande club, è qualcosa che percepisci subito, dappertutto, dentro e fuori da Milanello. Il Milan lo porto nel cuore, sempre“.

Foto: Twitter Udinese