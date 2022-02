Deulofeu: “Arrabbiato per il cambio e per il pareggio. Potevamo vincere”

Gerard Deulofeu , attaccante dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio, ai microfoni di DAZN, spiegando anche la sua reazione dopo la sostituzione.

Queste le sue parole: “Arrabbiato? Tutti sanno che voglio sempre giocare, mi piace quando la gara è viva e si può vincere. Il mister mi ha sostituito e abbiamo pareggiato contro una grande squadra: sono arrabbiato per il cambio e per non aver vinto. Avrei voluto fare doppietta? Sì sempre, dopo il primo gol vuoi sempre fare il secondo”.