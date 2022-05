Deulofeu: “Ambisco a una squadra top, ma non mi dispiacerebbe proseguire con l’Udinese”

Stagione per incorniciare per Gerard Deulofeu con l’Udinese. Lo spagnolo, ospite di Udinese Tv, ha parlato del suo futuro: “Da gennaio sono cresciuto, capisco meglio le cose. Prima Gerard era un ragazzo che giocava esterno, molto abile e in condizione ma non capiva il gioco. Adesso mi trovo immerso al suo interno, so dove devo essere e ho trovato i gol questa stagione, che mi mancavano l’anno scorso. Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana e in tutte le stagioni. Voglio essere in una top, ma ci sono dei percorsi da seguire, a me mancava fare un periodo così a Udine. Io sono molto felice e voglio onorare questa stagione. Non posso dire niente perché ho detto al mio agente di non dirmi niente. Non mi dispiacerebbe poter andare avanti con questa squadra. Lo dico perché c’è entusiasmo tra i tifosi, ci sono giocatori giovani che possono migliorare e si può fare un’Udinese molto buona”.

