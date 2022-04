Deulofeu: “A Udine sto bene, segno, faccio assist. Mi sento un leader”

Intervistato da Udinese TV, Gerard Deulofeu, attaccante dei friulani, ha parlato del momento in casa bianconera, dopo la grande vittoria a Firenze.

Queste le sue parole: “L’Udinese da tanti anni non vinceva a Firenze, abbiamo regalato una bella soddisfazione ai nostri tifosi, era difficile ma ce l’abbiamo fatta. La squadra sta bene, giochiamo un gran calcio. Scendiamo in campo per vincere sempre, anche se in molti dicevano anche avrebbero trovato una squadra in vacanza, a salvezza acquisita. Ai tifosi dico di godersi questo bel momento assieme a noi. Cosa è cambiato? Siamo migliorati tanto in difesa, concediamo poco. In attacco segniamo, siamo cinici. Mi sento un trascinatore, qui a Udine sono felice. Sono focalizzato sull’Udinese, a segnare e fare assist per aiutare la squadra. Mi sento un leader”.

Foto: Twitter Udinese