Deulofeu: “A Udine sto bene e sono felice. La salvezza obiettivo minimo”

Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo dell’Udinese, ha risposto ad alcune domande dei tifosi ai canali ufficiali del club friulano.

Queste le sue parole: “Il mio idolo? Ronaldinho, mi ha ispirato tanto nell’accademia del Barcellona, ricordo che quando ero più giovane andavamo a vederlo sempre allenarsi, la sua allegria e il suo modo di interpretare il calcio ha contagiato tutti”.

Sugli obiettivi: “Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi importanti che abbiamo. Siamo una squadra forte, di qualità, potevamo fare meglio nel girone d’andata. Voglio fare gol, assist e gioco per fare i tre punti ogni domenica. La salvezza è l’obiettivo”.

Su Udine: “L’Italia mi piace tanto, ho vissuto a Milano e ora a Udine sono felice. Quando sei felice in una città vedi tutto più bello, durante la settimana sono molto tranquillo a casa e nel fine settimana mi piace fare camminate, andare a mangiare fuori, ho visitato Venezia, Portopiccolo e mi piacerebbe visitare altri posti”.

Sui videogames: “Non gioco ai videogiochi dal 2017, da quando è nata la mia prima figlia, però ce n’è uno, FIFA, ci so giocare anche se non ho a casa console. Come hobby faccio quello che dicevo prima, sto con la famiglia e mi rilasso in vista degli allenamenti”.

Foto: Twitter Udinese