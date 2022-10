Destro: “Pareggio giusto. La rovesciata? Puro istinto, ma la provo spesso in allenamento”

Mattia Destro, attaccante dell’Empoli, ha commentato a Sky il pareggio in casa del Torino.

Queste le sue parole: “E’ un pareggio giusto, ma per come era andata la partita potevamo anche portarla a casa. Dobbiamo essere un po’ più attenti, negli ultimi minuti bisogna fare di più per perdere tempo o buttare via il pallone. Il gol? Dentro c’è tanto lavoro. Chiaramente è istinto puro ma le provo spesso in allenamento, spesso ti va male, ma quando riesce viene fuori un gol strepitoso. Il calcio è divertimento e serve divertirsi, provare quello che ti viene in mente. Io ce la sto mettendo tutta”.Quest’anno dobbiamo lavorare e fare il più possibile. La tanta voglia entrando dalla panchina? E’ tanta, di dimostrare qualcosa”.

Foto: twitter Empoli