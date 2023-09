Destro: “Mi ha spinto a tornare a Empoli la voglia di far bene in un ambiente familiare”

Conferenza stampa in casa Empoli con Mattia Destro che ha parlato in giornata del suo ritorno in toscana.

Queste le sue parole: “Un’estate di lavoro, intensa, durante la quale mi sono allenato tantissimo. Ho cercato di presentarmi al top, sono molto contento di essere tornato. Da parte mia c’era tanta voglia”.

Sul modulo: “In tutti, l’importante è l’atteggiamento. Per noi ogni partita è fondamentale, dobbiamo cercare di imporci e dare il massimo”

Cosa ti ha spinto a tornare? “La voglia che ho di far bene. Quando sono arrivato l’anno scorso ho visto che era un ambiente ideale, ho tantissima voglia di far vedere le mie qualità in un ambiente familiare”.

Foto: twitter Empoli