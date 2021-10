Destro: “Credo ancora nella convocazione in Nazionale. Ecco qual è uno dei difetti del Genoa”

Mattia Destro, attaccante del Genoa, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Mi sento bene fisicamente e mentalmente, sono molto contento. Adesso ci attende una partita difficile ma daremo il massimo per ottenere i tre punti. Il fatto di segnare dopo essere andati in svantaggio è sicuramente uno dei nostri difetti, dobbiamo cercare di approcciare meglio alle partite, cercare di andare in vantaggio noi e poi gestire meglio le gare. La cosa importante però è l’impegno e ottenere i tre punti in qualsiasi modo”.

FOTO: Sito Genoa