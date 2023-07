Dest: “Voglio rimanere al Barcellona, le mie capacità possono essere utili alla squadra”

In una conferenza stampa virtuale, Sergiño Dest dice in maniera chiara e tonda quali sono le sue intenzioni in merito alla prossima stagione: “Voglio rimanere al Barcellona, le mie capacità possono essere utili alla squadra. Devo mostrare il mio valore durante la preseason” ha detto il laterale ex Milan. Nell’ultima stagione, disputata proprio con i rossoneri, Dest non ha lasciato segni, ma ora intende riscattarsi: “Cercherò di fare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Xavi mi ha detto che mi darà l’opportunità di mostrare quanto valgo”. Chiusura sulla prossima sfida con il Real Madrid, in programma il 29 luglio: “C’è sempre magia nel Clásico. Non sai mai cosa succederà. Penso che sia la miglior partita di calcio”.

Foto: Instagram Dest