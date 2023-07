Dest: “Dopo quello che mi è successo al Milan, devo ripartire in fretta”

Sergino Dest, terzino del Barcellona l’anno scorso in prestito al Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic durante la quale ha ripercorso la sua ultima stagione in rossonero: “Sento che, visto quello che mi è successo la scorsa stagione, devo ripartire in fretta. Sono qui per dimostrare quanto valgo”.

Poi ha proseguito soffermandosi sull’avventura a Milano: “Tutti hanno capito che la scorsa stagione è stata un po’ difficile. Ho avuto qualche difficoltà. Mentalmente non è così facile. Ho fatto un buon lavoro per rimanere forte e concentrarmi sul mio gioco. Al momento, tutto è tornato in carreggiata. Ho una seconda possibilità e dipende da me. È un momento molto difficile della mia carriera. E anche nella mia vita. Ma sono molto più forte mentalmente. Si può vedere la cosa in due modi. Puoi vederla in modo negativo, come se tutto andasse male, oppure puoi cercare di trovare un modo positivo nelle cose negative che accadono. È quello che ho fatto io. Ho sempre guardato le cose in modo positivo e mi sono detto: ‘Ok, al momento non sto giocando, non sto andando molto bene, ma posso lavorare su me stesso individualmente’. Ed è quello che ho fatto. Mi sembra che in tutti questi momenti, anche se non stai giocando, puoi sempre lavorare su te stesso. Si può sempre migliorare e nessuno è perfetto, quindi tutti possono lavorare su se stessi”.

Foto: Instagram Milan