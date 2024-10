Dest: “Al Barcellona Xavi non è stato onesto con me, ma non ho rimpianti”

Il terzino del PSV Sergiño Dest, ora alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato, ha parlato a Sport della sua esperienza a Barcellona, terminata anzitempo.

“È stata un’esperienza incredibile e meravigliosa. Porterò sempre il Barça nel mio cuore. È stato un peccato che sia finita così perché sentivo che potevo essere ancora utile alla società. Ma quando arriva un nuovo allenatore e ha le sue idee, non puoi cambiarle. Sono arrivato ‘volando’, avevo voglia di dimostrare, di giocare… e a livello individuale le cose andavano bene. Ma ero nuovo, i miei compagni non mi conoscevano. Rischiavo spesso con la palla tra i piedi e mi chiesero di giocare in modo diverso. Ciò mi ha fatto perdere un po’ di fiducia. Poi non era un bel periodo per il club, c’erano tanti problemi extrasportivi ed era un po’ il caos”.

L’ex Milan parla anche del complicato rapporto con Xavi: “Non dipendeva da me, non credo di aver avuto le opportunità necessarie con Xavi. Sentivo di essere limitato, di non essere più me stesso. Volevo attaccare, perché è la mia più grande virtù, ma lui mi chiedeva di non salire. Penso che non sia stato onesto con me. Abbiamo avuto diverse conversazioni in cui mi diceva una cosa ma accadeva il contrario. Mi disse che contava su di me, poi mi cedettero”.

Sull’infortunio: “All’inizio è difficile, ma bisogna accettare quello che è successo. Cerchi di dimenticare un po’ il calcio, concentrarti sul recupero e goderti la vita in modo diverso: amici, famiglia, eventi a cui non potevi andare durante la stagione”.

Foto: Sito Barcellona