Dest: “Accettare il Milan fu un errore. Non ero pronto. Oggi sarebbe diverso”

Sergiño Dest ha parlato oggi a Sky Sports della propria esperienza in Olanda e non solo: “Il PSV è un grande club, ovviamente, ma ho molte ambizioni e so cosa posso fare. Sento che il mio livello dovrebbe essere da primi cinque campionati, quindi sto lavorando molto duramente per questo. Sono stato in molti posti belli e voglio tornare in questi luoghi splendidi.”

L’esperienza al Barcellona e quella al Milan: “Tutto è andato davvero velocemente, ma ho apprezzato ogni singolo minuto. Entrare in quello spogliatoio, giocare contro il Real Madrid, vincere la Copa del Rey. Il Milan? Per me è stato un grande errore. Ovviamente, è un club bellissimo, ma non ero pronto in quel momento per andare lì, mentalmente. In quel momento, il mio cuore era ancora a Barcellona e non riuscivo a concentrarmi davvero sulla fase successiva. Penso che sia per questo che le cose sono andate come sono andate. Oggi sarebbe diverso”.

