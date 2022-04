DESSERS, ALLA GUIDA DEL SOGNO FEYENOORD

Nella notte di Conference League trionfante per la Roma non ha brillato soltanto la stella di Nicolò Zaniolo, autore della tripletta contro il Bodo Glimt. A Praga, infatti, Cyriel Dessers trascinava il suo Feyenoord ad un roboante successo con una doppietta in casa dello Slavia, garantendo al club di Rotterdam una storica semifinale contro il Marsiglia.

Dessers nasce nel 1994 a Leuven, in Belgio, da madre nigeriana. L’attaccante, infatti, ha la doppia cittadinanza e ha scelto di rappresentare i colori della nazionale africana, con cui ha all’attivo una sola presenza nel 2020. Ha la passione del calcio nelle vene e fin da piccolino si diverte a dare i calci al pallone. I genitori decidono di mandarlo in una delle tante scuole calcio del paese e ben presto entra nelle giovanili dell’OH, il club della sua città. Dopo una lunga trafila, Dessers esordisce nel Leuven nel 2013 e poi viene mandato in prestito al Lokeren. Con la squadra giallonera in due anni in Jupiler Pro League (massimo campionato belga) non ottiene grandi soddisfazioni personali e così decide di trasferirsi in Olanda, al Nac Breda.

Impegnato nella Keuken Kampioen Divisie (Serie B olandese), Dessers trova continuità e gol: a fine anno saranno 29 in 40 presenze tra campionato e playoff. L’ottima annata gli vale la chiamata del più blasonato Utrecht, con cui in un biennio si ritaglia un buono spazio segnando una dozzina di gol. Nel 2019 il passaggio all’Heracles Almelo, club bianconero d’Olanda in cui milita l’italiano Quagliata. Nella sua nuova avventura dimostra ancora una volta il suo fiuto del gol, mettendo a segno 15 reti in 26 presenze. Su di lui, allora, si posano gli occhi del Genk, tra i migliori club del Belgo, che nell’estate del 2020 decide di riportarselo in patria. Al suo primo anno arrivano 7 gol in più di 30 presenze, con la gioia della Coppa nazionale vinta da titolare. Il 31 agosto del 2021 il ritorno in Olanda, al Feyenoord.

Con il club di Rotterdam, Desserd ha finora giocato 23 match in campionato, segnando 6 reti, ma soprattutto 10 gare in Conference League trovando ben 8 gol. Attualmente è terzo in classifica con il Feyenoord dietro al duo Ajax e PSV. L’obiettivo è quello di vincere adesso la terza coppa europea. L’avversario si chiama Marsiglia, ma la passione olandese non è mai un fattore da trascurare.

