Dessers: “Sarà una sfida difficile, ma bellissima. Cremonese, sogniamo insieme”

Dopo il comunicato che ufficializza l’acquisto di Dessers da parte della Cremonese, sui canali social del club è stato pubblicato un video in cui il calciatore racconta le sue prime sensazioni in vista di una nuova avventura in Serie A: “Avete presente un bambino di fronte all’albero di Natale la sera della vigilia? Quando è lì che sogna ad occhi aperti i regali che potrà scartare la mattina dopo? Io mi sento così, esattamente come quel bambino. Ho sempre sognato di giocare in Serie A, uno dei campionati più belli del mondo. Sarà una sfida bellissima, piena di difficoltà ma anche ricca di stimoli. Dovremo lottare tutti insieme, affrontare ogni battaglia difendendo i nostri colori. Quali colori dite? Beh, questi, il grigio e il rosso. Non vedo l’ora. Cremo, sogniamo insieme!”

Foto: Twitter Cremonese