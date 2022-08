Dessers: “Giocare in Serie A il mio obiettivo da sempre. Esperienza da attore? Mi diverto di più col calcio”

Cyriel Dessers, nuovo attaccante della Cremonese che si è messo in mostra già contro Fiorentina e Roma, è a caccia del primo gol in maglia grigiorossa. Intervenuto ai microfoni di Cremona 1, il calciatore non ha nascosto la soddisfazione di giocare in un campionato come la Serie A: “Venire a giocare in Italia è sempre stato il mio sogno, non è stato un problema passare dalla Conference League con il Feyenoord ad una squadra come la Cremonese che lotta per la salvezza. Poter giocare in A era il mio obiettivo da sempre”.

Spazio, poi, ad un aneddoto del suo passato e, in particolare, della sua breve esperienza da attore: “Pensavo che in Italia non l’avreste scoperto e invece siete stati bravi. È stata una bella esperienza anche se breve, ricordo che mi ero divertito ma mi divertivo e mi diverto di più a giocare a calcio”.

Foto: Twitter Cremonese