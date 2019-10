Dessena, c’è il rinnovo dopo l’infortunio. Lo annuncia Cellino

Un infortunio che ha turbato molti. Quello subito da Daniele Dessena, nel corso di Brescia-Fiorentina, è stato un ko che ha fatto temere il peggio a molti, visto che il calciatore delle rondinelle aveva già patito un guaio simile solamente qualche anno fa.

La diagnosi, fortunatamente, si è rivelata meno tragica di quanto ci si aspettasse, con l’ex Cagliari che dovrà star fermo per due mesi e potrebbe quindi tornare nel 2020. La novità, comunque, arriva direttamente dal Presidente dei lombardi, Massimo Cellino, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha annunciato di aver provveduto al rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza a giugno.

“Il prolungamento sarebbe automaticamente scattato alle 25 presenze – ha rivelato l’ex patron del Leeds – ma ho deciso di premiare quello che ritengo essere un giocatore importante per noi. È giusto che tagli in anticipo questo traguardo”. Nella settimana più dura, dunque, arriva un sorriso in casa Dessena.

Foto: Brescia Twitter