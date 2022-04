La UEFA ha reso noti i fischietti per per le gare dei quarti di finale di ritorno di Europa League e Conference League. Fischietti spagnoli per le italiane nelle coppe europee: Antonio Mateu Lahoz dirigerà Atalanta-Lipsia, ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League. Per quel che riguarda Roma-Bodo/Glimt è José Maria Sanchez il fischietto designato.