Designato l’arbitro per Atalanta-Bayer Leverkusen: sarà il serbo Jovanovic

Sarà il direttore di gara Srdjan Jovanović ad arbitrare la partita fra Atalanta e Bayer Leverkusen, in programma giovedì e valevole per gli ottavi di finale d’andata di Europa League. Il fischietto serbo verrà affiancato dai connazionali Uros Stojković e Milan Mihajlović, mentre il quarto uomo sarà Novak Simović.

Per Jovanovic sarà la prima volta contro l’Atalanta, anche se il direttore di gara ha arbitrato diverse volte formazioni italiane: fra le gare dirette anche la finale per il terzo posto dell’ultima Nations League giocata dalla Nazionale azzurra contro il Belgio e la partita persa dalla Juventus contro il Chelsea in questa Champions League.

Foto: Twitter Europa League