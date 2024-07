Deschamps: “Vedere la Francia annoia? Guardate altro”

Didier Deschamps ha risposto alle critiche di alcuni giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spagna, semifinale di Euro 2024. Critiche inerenti al gioco poco offensivo e ai pochi gol segnati dai transalpini.

Queste le sue parole: “Vedere la Francia vi annoia? Guardate qualcos’altro! Non è necessario! È un Europeo speciale, dove le partite sono molto difficili per tutti . Il numero dei gol è molto inferiore rispetto al passato. Però abbiamo la capacità di condividere emozioni, di rendere felici i francesi dei risultati che siamo riusciti ad ottenere, in un periodo complicato per la Francia”.

Foto: Instagram Francia