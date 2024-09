Deschamps: “Tre punti importanti. Buona reazione dopo la sconfitta contro l’Italia”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato a TF1 dopo la vittoria sul Belgio.

Queste le sue parole: “Volevamo riscattarci. Abbiamo fatto una bella partita, molto solida. Ci è voluto un po’ di tempo per entrare nel vivo della partita, ma questo gol ci ha fatto bene. Per noi era importante riconquistare tre punti. Volevamo rimediare alla nostra scarsa prestazione contro l’Italia. Non eravamo necessariamente preoccupati. Eravamo frustrati. Penso che dovessimo essere autocritici. Non avevamo messo tutti gli ingredienti per vincere questa partita”.

Foto: Instagram Francia