Deschamps: “Thuram può migliorare ancora tanto. Pavard? Ora ha difficoltà a giocare terzino”

Didier Deschamps, ct della Francia, dopo aver comunicato la lista dei convocati per le prossime partite, ha parlato di Marcus Thuram, che all’Inter sta continuando ad offrire ottime prestazioni: “È ancora giovane, ha tante possibilità di migliorare davanti a sé. Gli ho detto, dopo ciò che gli ha detto suo padre Lilian, che un attaccante è lì principalmente per segnare gol in Italia. È quello che misura la sua efficacia e deve fare in modo che sia più alta possibile. È veramente posizionato in asse, ha libertà nel 3-5-2 dell’Inter”.

Poi ha proseguito parlando di Benjamin Pavard: “Ho due opzioni, ma tra lui e Koundé quello che viene messo al centro è Pavard, che ha più difficoltà a fare il terzino. Ci ha giocato ogni tanto, ma ultimamente no. Kounde invece si alterna, sa cosa mi aspetto da lui. Gioca in questa posizione da un po'”.

foto: Instagram Francia