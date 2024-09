Deschamps sul ritiro di Varane: “La Nazionale è stata per lui un’altra famiglia”

Il commissario tecnico della Nazionale di calcio francese, Didier Deschamps, ha voluto salutare il campione Rapahel Varane, che questa mattina ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L’allenatore dei Blues, che gli ha permesso di scoprire Clairefontaine nel marzo 2013, ha voluto congratularsi e ringraziare l’ex vice-capitano francese per la sua carriera di successo a livello di club e nazionale.

Le parole di Deschamps: “Raphaël ha scelto di porre fine alla sua carriera. Conoscendolo, so che questa decisione sia stata molto difficile da prendere, ma è frutto di un’attenta considerazione. E’ quindi la decisione giusta, che dobbiamo rispettare. Velocità, visione, tecnica, mentalità… Raphaël aveva tutte le qualità necessarie per realizzare la magnifica carriera che fu la sua. Per dieci anni la Nazionale francese è stata per lui un’altra famiglia. Lì sarà sempre il benvenuto. È arrivato giovane e si è subito affermato come leader in campo, ma anche fuori, dove la sua opinione veniva ascoltata e rispettata. Ma come ho spesso detto, l’età non è un criterio per vincere ai massimi livelli. Ricordo l’immagine di un giocatore rivolto verso gli altri e verso il collettivo. In perfetta complicità in particolare con il capitano Hugo Lloris, Raphaël ha giocato un ruolo importante ai Mondiali del 2018 e poi a quelli del 2022. Nella selezione, ma anche ovunque sia andato, ha sempre lasciato il ricordo di un grande professionista. Per questo e per tutto il resto dobbiamo ringraziarvi di cuore. Gli auguro di essere felice nelle nuove sfide che sceglierà. Potrà anche dedicarsi alla sua famiglia, per lui significa molto“.

Foto: Instagram Francia