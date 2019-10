Deschamps sul futuro di Giroud: “Sta soffrendo tanto al Chelsea, a gennaio valuterà”

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato del futuro di Olivier Giroud, centravanti che finora ha trovato poco spazio al Chelsea con Lampard in panchina: “Olivier soffre a causa della situazione che sta vivendo. Prima di gennaio non si muoverà nulla, dopo spetterà a lui vedere. Spero giochi di più. Non possiamo rinunciare ai suoi gol, alle sue buone prestazioni. Segna, fa giocare bene gli altri. Sa di essere sotto pressione, ma risponde sempre bene”.

Foto: L’Equipe