Deschamps su Theo Hernandez: “È stata la sua prima partita ma ha fatto vedere tante cose buone”

Didier Deschamps, nel corso della conferenza stampa al termine della gara di ieri vinta dalla Francia contro la Finlandia, ha elogiato il terzino del Milan Theo Hernandez.

“Theo ha anche capacità offensiva, nonostante il Milan lo schieri nella difesa a quattro. Come sempre cerco di mettere i miei giocatori nella migliore posizione e in quel ruolo può sfruttare queste sue capacità. È stata la sua prima partita, anche se Digne ha giocato bene. È fresco e come prima partita ha fatto vedere molte cose buone”,

Foto: Twitter Theo