Deschamps su Pogba: “Quel che sta vivendo è troppo per una sola persona”

Intervenuto ai microfoni de Le Parisien, il commissario tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha così parlato di Paul Pogba: “Sono triste per quello che sta vivendo Paul. Non parlo soltanto dei fatti più recenti, ma anche per tutto ciò che ha vissuto finora, con i problemi personali che hanno inevitabilmente avuto conseguenze sui suoi infortuni. “Non parlo soltanto dei fatti più recenti, ma anche per tutto ciò che ha vissuto finora, con i problemi personali che hanno inevitabilmente avuto conseguenze sui suoi infortuni”. E sulla richiesta di quattro anni di squalifica da parte della Procura: “E’ tanto per una sola persona. Paul è forte, ha il morale alto e ha carattere. La richiesta della Procura è pesante e rischia di allontanarlo un altro po’ dai campi. Aveva già giocato poco nell’ultimo anno e mezzo”.

foto: Instagram Francia