Deschamps su Mbappé: “Non vedo perché non debba tornare. Mi direte che sono pazzo a metterlo come centravanti”

In un’intervista rilasciata in mattinata al programma Téléfoot su TF1, Didier Deschamps, allenatore della Francia, ha parlato ancora una volta del caso di Kylian Mbappé, assente a questo incontro, come dal precedente. “È in una situazione complicata”, ha ripetuto l’allenatore: “Dovrebbe ritrovare tutto ciò che è stato capace di fare molto bene, anche se, anche lui, nel 2024 è stato meno efficace”.

Deschamps, crede che il capitano dei Blues abbia i mezzi per poter tornare subito: “Non c’è motivo di non pensarci. Lo spero e non vedo perché non dovrebbe tornare. Sta attraversando un periodo difficile, ma ha tutto per rifare ciò che ha fatto. Può giocare in diversi ruoli, poi dipende dalle combinazioni”.