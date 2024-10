Deschamps su Mbappé: “Non seguo notizie di giocatori che non ci sono”

Alla vigilia di Belgio-Francia, Didier Deschamps ha parlato a TF1 dell’assenza di Mbappé e del caso legato alla foto che lo ritraevano in una discoteca di Stoccolma durante la sfida contro Israele.

“Una serata fuori… Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono. Kylian ha un programma calcolato con il suo club, non so se fosse fermo oppure no. Gestisco quelli che sono qui in ritiro. Mi ha mandato un messaggio prima della partita, potrebbe avere dei giorni liberi con il suo club . Presente soltanto in sfide importanti? No, il programma è uguale per tutti. Il suo programma è quello che ha deciso il Real Madrid. Come tutti i giocatori internazionali, non ha doppie sessioni ogni giorno, quindi potrebbe aver avuto la libertà di andare dove voleva” .

Foto: Instagram Francia