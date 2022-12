Deschamps su Koundè: “Pensavo avesse rimosso la collana. E’ stato fortunato”

Il ct della Francia ha parlato in conferenza stampa della collana tenuta al collo da Kounde per quasi tutto il primo tempo: “Il direttore di gara aveva comunicato a tutti di togliere collane e bracciali. Pensavo avesse rimosso la collana, ma non è stato cosi, peccato. So che è superstizioso, in allenamento le indossa. E’ stato fortunato che durante la partita non era vicino a me”

Foto: Instagram Barcellona