Deschamps su Kimpembé: “Ha avuto l’onesta di affrontare la realtà”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato anche di Presnel Kimpembe, difensore del Paris Saint-Germain che ha rinunciato al Mondiale per recuperare al meglio dall’infortunio: “Non entrerò nei dettagli. Tutto è stato fatto per permettergli di essere disponibile, ma poi c’è la realtà e quella di mercoledì non è quella di oggi. Ci sono da considerare la sua situazione fisica e i suoi sentimenti. Lui è una persona onesta ed ha avuto l’onestà per affrontare la realtà, anche se è dolorosa. Purtroppo non ha tutti gli elementi per essere pronto a ciò che ci aspetta”.

Foto: Kimpembé Instagram