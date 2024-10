Deschamps su Griezmann: “Esempio da seguire per i giovani. Posso solo ringraziarlo”

Dopo aver annunciato la lista dei convocati per le prossime due sfide di Nations League, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha così parlato in conferenza stampa dell’addio di Griezmann: “Sarebbe irrispettoso nei confronti di Hugo Lloris e Raphael Varane, ma anche di Giroud. Antoine era arrivato nel 2014, i rapporti umani sono molto importanti e con lui ho un rapporto speciale. Non posso restare indifferente ai discorsi che abbiamo avuto in tutti questi anni, fino a quest’ultimo confronto. Cercare di convincerlo? Aveva il suo posto, non c’era bisogno. Aveva già preso la sua decisione dopo un’attenta riflessione”.

Poi ha proseguito: “Essere capitano gli avrebbe fatto cambiare idea? Portava la fascia anche se era vice. Qualche volta può essere rimasto deluso, ma non è durato nemmeno un giorno. E attraverso il nostro rapporto ha capito le ragioni che mi hanno spinto a fare questa scelta. Era un ottimo leader anche senza essere capitano. Tutti i giocatori ad un certo punto hanno questa domanda in testa e ci vuole più o meno tempo, ma quando sentono che è arrivato il momento e che devono fermarsi… Io posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e per il contributo che ha dato alla squadra francese. È un ottimo esempio da seguire per i giovani. Da quando aveva 18 anni ha sempre giocato a livello professionistico con pochissimi infortuni. Ora ne ha 33 e mezzo e si è posto una domanda che molti giocatori si pongono. C’è stanchezza fisica e fatica psicologica”.

Foto: Instagram francia