Deschamps su Giroud: “Perché è difficile farne a meno? Ha segnato gol decisivi, anche se è avanti con l’età”

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha commentato in conferenza stampa la convocazione per le partite contro Gibilterra e Grecia per le qualificazione al prossimo Europeo dell’attaccante del Milan Olivier Giroud: “Perchè è così difficile farne a meno? Non sto cercando di farne a meno (ride ndr). Se fosse meno bravo non sarebbe qui. In un registro molto specifico, è qui per le sue prestazioni con il suo club anche se è avanti con l’età. Avrà una lunga stagione. Ha avuto alcuni problemi fisici. Negli ultimi due incontri ha segnato gol decisivi con il suo club. Dovrà mantenere questo livello fino alla fine perché c’è concorrenza”.

foto: Instagram Francia