Deschamps: “Sono presenti 23 giocatori, Kylian non c’è, lasciatelo stare”

Il ct Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Nations League contro Israele, in programma domani alle 20:45:

“È una squadra che ha segnato in queste quattro partite. Mi aspetto una partita difficile. So benissimo che questa squadra non si arrende, sta riprendendo il capitano, ottimi giocatori. Con sistemi diversi rispetto nelle partite giocate finora ma hanno sempre avuto l’opportunità di segnare”.

Su Koman: “È tornato, ha preso tempo, ha ancora margini di miglioramento ma ha ritrovato ottime sensazioni. Quando è nel pieno dei suoi mezzi ha un ruolo molto importante da svolgere”.

Kanté capitano: “Ha esperienza e per quello che è, per quello che fa in campo. È sempre stato un leader, un trascinatore, con riconoscimenti da parte di tutto il gruppo. Senza avere la fascia, è stato per anni un leader importante”.

Riguardo l’assenza di Mbappé: “Vi ho detto quello che vi avevo detto, siete liberi di interpretare. Ci sono 23 giocatori presenti, Kylian non c’è, lasciatelo stare”.

Il gruppo appare rinnovato: “Non sono qui per prendere qualcosa di nuovo per fare qualcosa di nuovo. Posso sempre fare diversamente ma in relazione al nostro obiettivo sportivo di garantire questa qualificazione ci sono anche gli infortuni, che limitano le nostre scelte”.

Foto: Instagram francia