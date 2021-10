Deschamps: “Solo il talento non basta per vincere. Servono anche carattere e determinazione”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato a Rai Sport della vittoria della Nations League.

Queste le sue parole: “La squadra c’è mentalmente, abbiamo carattere, abbiamo qualità e talento, ma a livello internazionale non basta: serve anche questo spirito, perché nelle ultime due partite abbiamo affrontato squadre di qualità”.

È stata più difficile questa o la semifinale con il Belgio?

“Entrambe. Contro il Belgio in pochi credevano che avremmo potuto rimontare, a parte me e i miei giocatori. Siamo rimasti in partita, poi c’è stata un po’ di follia, abbiamo pressato più alti e abbiamo difeso tre contro tre con i nostri centrali. Ma il calcio è anche questo”.

Che Francia dobbiamo aspettarci al Mondiale?

“Dobbiamo qualificarci. Abbiamo ancora due partite da fare, quando ci saremo ci prepareremo bene come tutti gli altri”.

Foto: Instagram Equipe de France