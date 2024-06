Deschamps: “Siamo delusi, ma non parlerei di rimpianti. Dobbiamo accettare il pareggio”

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps ha parlato ai canali della UEFA dopo l’amaro pari contro la Polonia che ha impedito ai transalpini di chiudere al primo posto nel proprio girone: “Abbiamo cercato di vincere, siamo scesi in campo con questa idea e c’è delusione per questo risultato, ma dobbiamo accettarlo. Abbiamo creato tante occasioni per segnare senza però riuscirci, poi c’è stato quel rigore che inizialmente non era stato dato. Siamo però qualificati e questa è la cosa importante anche se la posizione non è quella che volevamo. Aspettiamo ora di conoscere il prossimo avversario”.

Poi ha proseguito: “Rimpianti? Non parlerei di rimpianti. Potevamo fare di più, il loro portiere ha fatto ottimi interventi e forse c’era un altro rigore per noi. Chiudiamo questa prima fase col passaggio del turno e ci teniamo questo”.

Foto: Instagram Francia