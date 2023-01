Deschamps saluta Lloris: “Un grandissimo servitore della Nazionale francese”

Hugo Lloris ha salutato la Nazionale francese dopo 145 presenze. Didier Deschamps, ct della Francia, ha inviato un comunicato ai media, riportato da RMC Sport, nel quale ha voluto salutare l’ormai ex capitano dei Bleus: “Un grandissimo servitore della squadra francese si ritira e voglio salutare la sua eccezionale carriera ed ha deciso di ritirarsi al massimo del suo gioco a livello internazionale. Devo, dobbiamo rispettare la sua decisione anche se aveva ancora il suo posto nella nostra squadra, come ha dimostrato all’ultimo Mondiale. Sono stato informato pochi giorni fa. Al di là di tutti i record che il suo talento e la sua professionalità gli hanno permesso di battere, al di là del ruolo essenziale che ha avuto nelle nostre più grandi conquiste, il Mondiale 2018, la Nations League 2021, nei nostri viaggi più belli, la finale di Euro 2016 e quella dei Mondiali del 2022, Hugo è una persona straordinaria a livello umano. Era capitano quando sono diventato allenatore nel 2012, gli ho tenuto la fascia e non me ne sono mai dovuto pentire, anzi. Hugo ha un’idea molto alta della Francia, è sempre stato rivolto al collettivo, ha sempre messo in primo piano il collettivo, a volte anche a suo discapito. Gli auguro di essere felice”.

Foto: Instagram Nazionale francese