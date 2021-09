Deschamps: “Rabiot se sta bene è fondamentale per la Francia e la Juventus”

Il CT della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato del centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, affermando perchè è stato incluso nella lista dei convocati nonostante non sia al meglio fisicamente.

Queste le sue parole: “Rabiot sta meglio, anche se non era previsto che giocasse contro l’Empoli. Per questo non l’avevo preso in considerazione nella lista originale, altrimenti l’avrei fatto. Ha giocato un’ora, ha una grande capacità atletica. Adrien se sta bene è fondamentale per la Francia e per il centrocampo della Juventus. Deve solo risolvere i tanti problemi fisici che spesso lo attanagliano e cercare di recuperare la continuità, che gli è sempre mancata”.

Foto: Twitter Equipe de France