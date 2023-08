Deschamps: “Punto ancora su Pogba, ma tornerà in Nazionale quando sarà il vero Paul. E sono sicuro che ce la farà”

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, intewrvistato dall’Equipe si è soffermato anche su Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ormai da tempo out e fuori anche dal giro della Nazionale.

Queste le parole del tecnico: “Pogba rientra ancora nei miei piani per la Nazionale? Sì, potenzialmente sì, ma viene da un anno molto complicato, con gli infortuni e i suoi problemi extra-sportivi. Deve ritrovare tutte le sue qualità. Parlo con lui, certo, ma ha bisogno di tempo per recuperare: deve fare allenamenti, poi partite e il suo corpo deve abituarsi. Voglio Paul nella squadra francese solo se è il vero Paul. Penso però che possa tornare, ha la mentalità e le capacità per farlo”.

Foto: Instagram Pogba