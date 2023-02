Deschamps: “Per il Nantes arriva la parte difficile, la Juve andrà in Francia per qualificarsi. Sarà una serata bellissima”

Intervistato dal sito ufficiale del Nantes, il commissario tecnico della Francia e doppio ex della sfida – Didier Deschamps, ha così presentato la sfida di questa sera valevole per i playoff di Europa League: “L’1-1 dell’andata? E’ un risultato eccellente, ovviamente. Sono molto contento per Antoine Kombouaré. Dopo lo 0-1 del primo tempo, il Nantes è stato in grado di tenere e pareggiare su un contropiede molto ben guidato. Ora, come ha detto il tecnico, c’è da affrontare la parte più difficile. La Juve verrà a Nantes per qualificarsi. In ogni caso, questo risultato promette una serata bellissima. E’ bello che il pubblico del Nantes possa rivivere questo tipo di emozioni. E’ complicato prevedere in anticipo lo scenario di una partita. In una partita di questo livello e con in palio una possibile qualificazione contro uno dei club europei più prestigiosi, il requisito è sempre alto. Non deve essere fonte di dubbio o stress. Devi essere in grado di gestire un appuntamento del genere soprattutto quando non ci sei abituato. Sento sempre parlare di pressione. Può esistere, ovviamente, e può ostacolare. La pressione, lo stress sono negativi. Quindi tu devono fare in modo di scacciare via tutto ciò che è negativo ed avere solo adrenalina”.

foto: Instagram Francia