Deschamps: “Pavard è un giocatore esemplare. Da centrale può fare benissimo”

Didier Deschamps elogia Benjamin Pavard, che ha schierato da difensore centrale nell’amichevole con la Scozia (dove ha segnato una doppietta).

Queste le sue parole: “È uno dei giocatori con più esperienza. È stato solido dietro e ha centrato il bonus con i due gol, è fantastico per lui. Nelle partite precedenti lo avevo schierato sulla fascia, ma non insisterò se è a disagio. Segna gol importanti. È un plus rispetto a quello che ha fatto, è un calciatore esemplare. È stato efficace nel ruolo che gli si addice meglio. Gliel’ho detto dall’inizio: se si sente stanco, può giocare come centrale di difesa, anche se sa che al centro c’è tanta concorrenza”.

