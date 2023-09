Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato in conferenza stampa e si è espresso anche sull’inizio della nuova avventura dell’ex Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Al Bayern ha giocato in diversi ruoli. Considerando come gioca l’Inter, potrebbe giocare a destra nei tre difensori. Spero che vada tutto bene per lui nelle prossime settimane. Sa cosa mi aspetto da lui”.

Foto: Instagram Francia