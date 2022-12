Deschamps: “Obiettivo raggiunto con cuore e coraggio. Ora testa alla sorpresa Marocco”

La Francia vola in semifinale contro il Marocco, decisiva la rete di Olivier Giroud. Intervenuto ai microfoni di TF1, il commissario tecnico dei francesi, Didier Deschamps, ha così commentato il passaggio del turno: “E’ stata una grande partita contro un’ottima squadra, ma ci siamo fatti trovare pronti ancora una volta. Arrivare in semifinale è un altro meraviglioso traguardo per tutti i giocatori: vogliamo sospendere il tempo. C’è grande mentalità all’interno del gruppo e si vede: abbiamo raggiunto questo obiettivo con cuore e coraggio. Ora prepareremo l’impegno con il Marocco con molta serietà: i nostri prossimi avversari meritano un riconoscimento, sono la più grande sorpresa del torneo ma li prenderemo molto sul serio”.