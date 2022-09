Deschamps: “Non sono preoccupato. Ai Mondiali vedremo la vera Francia. La Nations League è difficile per tutti”

La Francia non potrà difendere il titolo di campione della Nations League, vinta l’anno scorso nelle Final Four in Italia. I transalpini, anzi, si sono salvati per un punto dalla retrocessione dalla Poule B, nel girone con Croazia e Danimarca.

Il Ct Deshamps ha così parlato in merito alla situazione in casa dei campioni del Mondo in carica: “Non è un naufragio, abbiamo avuto molte occasioni, ma abbiamo commesso diversi errori. La squadra è comunque giovane, non sono preoccupato anche perché la Nations League è complicata per tutti. Ieri ho visto le altre partite, ci sono altre big che hanno perso. Non è una scusa, ma fa pensare che queste partite, poste a un mese e mezzo dai Mondiali, lasciano anche il tempo che trovano. In Qatar sarà la vera Francia”.

Foto: Instagram Francia