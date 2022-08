Deschamps: “Non sarà il mio ultimo Mondiale, ma certamente so che la Francia parte per vincere”

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, ha parlato all’Equipe in merito al suo futuro, e se quello in Qatar sarà il suo ultimo mondiale, sapendo che dipenderà dal risultato che otterrà.

Queste le sue parole: “Un Mondiale è il momento più bello della vita calcistica. Non c’è niente al di sopra del Mondiale e mi ripeto che non sarà l’ultimo. So bene però che dovrò vincere per restare a lungo Ma io non voglio convincere nessuno, sono qui per vincere. Non sarà l’ultimo perchè andrò in un altra Nazionale? Mi auguro di essere tra 4 anni ancora in sella alla Nazionale francese ai prossimi mondiali. Ma poi ci penseremo”.

Foto: Instagram Equipe de France