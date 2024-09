Deschamps: “Non posso essere soddisfatto della sfida contro l’Italia. Dobbiamo reagire subito”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro il Belgio, gara valida per la seconda giornata della Uefa Nations League: “Quando c’è un risultato negativo è sempre bene reagire sin da subito. Non posso essere soddisfatto della partita contro l’Italia. Domani però è un’altra gara, come già detto la rotta intrapresa è quella di inserire nuovi giocatori e dare a tutti maggior minutaggio. C’è sempre pressione, bisogna essere il più efficienti possibile”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo dovuto incontrarli in momenti importanti. Nel 2018 avevano una generazione molto competitiva. Abbiamo avuto una partita serrata agli Europei, ci sono sempre grandi giocatori. Tedesco può avere un obiettivo diverso dal mio con i giocatori di cui dispone. Dovremo fare attenzione”, ha ribadito.

Foto: Instagram francia