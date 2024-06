Deschamps: “Noi dovremo essere pronti a vincere”

Il ct della Nazionale Francese Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Austria. I Blues saranno protagonisti del Gruppo D insieme ad Olanda, Polonia e Austria per l’appunto. Ecco le parole del commissario tecnico:

“Voglio vincere sempre la prima partita? Al massimo livello, nessuno può essere sicuro di nulla. È la competizione e tutti noi abbiamo analizzato l’Austria. Abbiamo tutte le informazioni e quello che possiamo vedere è che c’è una grande intensità e l’Austria ha questa forza. E questa qualità di essere verticale e noi dovremo essere pronti a vincere”.

Foto: instagram Francia