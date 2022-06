Deschamps: “Nkunku è più offensivo di Griezmann, ma Antoine è più interessato alla costruzione dell’azione”

Didier Deschamps, CT della Francia, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, dove ha posto l’accento su due dei tanti talenti che ha a disposizione, ovvero Griezmann e Nkunku: “Sono due profili diversi. Nkunku è forse più offensivo di Griezmann, a cui piace di più partecipare alla costruzione dell’azione. Atleticamente non sono la stessa cosa. Non che Christopher sia goffo con i piedi, ma ha più elevazione e può andare in profondità. Antoine è più interessato alla costruzione dell’azione“.

Foto: Instagram Francia