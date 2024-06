Deschamps: “Nel complesso, questi dieci giorni sono andati bene in termini di prestazioni”

Didier Deschamps, ct della Francia con cui ha vinto un Mondiale nel 2018, ha parlato al termine dell’ultimo appuntamento prima dell’Europeo, che ha visto i Blues pareggiare 0-0 contro il Canada. Queste le dichiarazioni raccolte da L’Equipe:

“Nel complesso, questi dieci giorni sono andati bene in termini di prestazioni quotidiane e di stato d’animo del gruppo. Abbiamo dovuto fare i conti con giocatori che sono arrivati fuori forma e con altri che hanno avuto piccoli problemi fisici. Stasera abbiamo affrontato più avversari rispetto a mercoledì e questo è positivo, perché ci rende più consapevoli di ciò che ci aspetta agli Europei. Ci sono diversi livelli di forma fisica. Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni non sono stati utilizzati perché non erano in forma. Questo era importante per noi, ma è dannoso per la nostra espressione collettiva, ma abbiamo dovuto distribuire il nostro tempo di gioco su queste due partite. Ora c’è una breve pausa”. Su Saliba terzino sinistro: “Vi lascio trarre le vostre conclusioni. È dovuto al fatto che avevo previsto che Ibou Konaté giocasse 45 minuti e non 90 contro il Lussemburgo. William viene da una grande stagione e ha dimostrato molta solidità. Per me è importante avere diverse opzioni: non si può mai sapere se non ci si trova di fronte a situazioni mai vissute prima”.

Foto: instagram Francia