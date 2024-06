Deschamps: “Mbappé sta meglio. Non si opererà subito al naso. Lo valuteremo quotidianamente”

Didier Deschamps, CT della Francia, in un’intervista ai canali ufficiali della FFF si è espresso così sulle condizioni di Mbappé. che ha subito un problema al setto nasale, dove c’è una situazione da intervenire chirurgicamente, ma probabilmente dopo l’Europeo,.

Queste le sue parole: “Domani ci saranno ancora gli esami per vedere come si evolveranno le cose. Lo choc è stato notevole. Il personale medico ha fatto quanto necessario per ridurlo il più possibile. Anche se non ci sarà un intervento chirurgico subito, dovrà farlo. Già stamattina stava un po’ meglio, quindi lo vedremo e lo seguiremo attentamente ogni giorno”.

Foto: twitetr Francia