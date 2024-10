Deschamps: “Mbappé out? So che non è voluto andare contro il Real Madrid”

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, è intervenuto in conferenza stampa all’inizio del ritiro dei Blues in vista delle gare di Nations League.

Parole anche sull’assenza di Mbappé, con l’asso del Real Madrid che nel weekend aveva giocato per i blancos, ma ha rifiutato la chiamata di Deschamps per non affaticarsi troppo.

Queste le sue parole: “Kylian è sempre e comunque al centro dell’attenzione. Non è solo un caso di Kylian, oggi dobbiamo guardare le cose in modo più generale. In altre parole, il punto di partenza è che ovviamente gli interessi dei club e quelli delle squadre nazionali, non parlo solo della squadra francese, perché vale anche per le altre nazionali, a un certo punto inevitabilmente divergono. Bisogna anche ricordare, e questo è sempre stato il caso, che il datore di lavoro è il club e non la federazione. Kylian non è voluto andare contro il suo club”.

Foto: Instagram Francia